Containers helpen Rotterdam aan overslagrecord

De haven van Rotterdam heeft vorig jaar een recordjaar gedraaid met het verwerken van goederen. In totaal werd er 469 miljoen ton goederen overgeslagen, iets meer vergeleken met het voorgaande jaar. Dat maakte Havenbedrijf Rotterdam donderdag bekend.

Die toename komt vooral door een aanhoudende groei van de overslag van containers, met een plus van 4,5 procent. De overslag van vloeibaar aardgas (lng) liet met een plus van 164 procent opnieuw een spectaculaire groei zien. Dat komt doordat er meer gas vanuit Rusland via Rotterdam naar andere landen wordt getransporteerd. De overslag van ruwe olie (min 3,7 procent), minerale olieproducten (min 1,9 procent) en agribulk (min 11,6 procent) ging vorig jaar echter omlaag.

De omzet van het havenbedrijf daalde afgelopen jaar, van 712 miljoen euro in 2017, tot 707 miljoen. Zowel de havengelden, het geld dat schepen betalen bij een bezoek aan de haven, als de verhuuropbrengsten namen af. De nettowinst steeg in 2018 wel, tot ruim 254 miljoen euro. Het voorgaande jaar bleef onder de streep 247,3 miljoen euro over.

Het havenbedrijf verwacht dat het overslagvolume in 2019 opnieuw licht groeit. Daarbij komt de groei in de containersector naar verwachting ,,op een lager niveau” uit dan de ,,uitzonderlijke groei” in voorafgaande jaren.