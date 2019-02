Dortmund en Ajax verliezen ook op beurs

Borussia Dortmund is donderdag flink omlaag gegaan op de beurs in Frankfurt, na het stevige verlies van de beursgenoteerde voetbalclub in de achtste finale van de Champions League. Tottenham Hotspur won woensdagavond met 3-0 van de koploper uit de Bundesliga. Ook het aandeel van Ajax moest het ontgelden bij beleggers.

Dortmund en Ajax behoren tot een select groepje van beursgenoteerde voetbalclubs in Europa. Beleggers deden het aandeel Dortmund flink in de uitverkoop na de sportieve nederlaag in Londen. Tegen het middaguur was een aandeel in Borussia ruim 6 procent minder waard.

De Amsterdammers verloren woensdagavond in eigen huis met 1-2 van Real Madrid. Op de beurs in Amsterdam leverde Ajax donderdag bijna 2 procent van zijn beurswaarde in. Ajax had in de eerste helft pech toen de videoscheids een goal afkeurde vanwege buitenspel. De Spanjaarden maakten in de slotfase het winnende doelpunt.