Grootbank JPMorgan test eigen cryptomunt

De grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase gaat experimenteren met zijn eigen digitale munt. Het is voor het eerst dat een grote bank in de Verenigde Staten met een eigen cryptomunt komt.

De nieuwe munt, genaamd JPM Coin, zal worden gebruikt om een klein deel van de transacties tussen zakelijke klanten af te handelen. De eerste proeven beginnen over een paar maanden, aldus het hoofd van de blockchain-projecten bij JPMorgan tegen zakenzender CNBC. Elke JPM Coin is inwisselbaar voor 1 dollar dus de waarde fluctueert niet.

De stap van JPMorgan is opvallend omdat topman Jamie Dimon in het verleden de bitcoin nog omschreef als fraude, een uitspraak waar hij overigens later op terugkwam. Dimon zei wel dat de technologie achter de bitcoin solide is en dat ook steeds meer bedrijven gebruik maken van blockchain-technologie.