Wall Street negatief door winkelverkopen

Coca-Cola kelderde op de beurs ruim 6 procent omdat de cijfers slechter waren dan analisten in doorsnee hadden verwacht. Het bedrijf wist in het afgelopen jaar wel vier keer meer winst te behalen vergeleken met een jaar eerder. Coca-Cola sleet zijn drankjes voor hogere prijzen en profiteerde van de populariteit van suikervrije frisdrank.

De Amerikaanse winkelverkopen daalden in december met 1,2 procent ten opzichte van een maand eerder. De onverwachte neergang was de grootste sinds 2009. Verder kregen beleggers weer een reeks bedrijfscijfers voor de kiezen van onder meer Cisco en Coca-Cola.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag lager geopend. Na sterk gedaalde detailhandelsverkopen sloeg het eerdere positieve sentiment op Wall Street om. Handelaren waren eerder nog positief gestemd over ontwikkelingen in het Amerikaans-Chinese handelsconflict. President Donald Trump zou bereid zijn de deadline voor een handelsakkoord zestig dagen op te schuiven.

