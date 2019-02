Winst Aegon keldert door lasten en tegenwind

Aegon heeft in de tweede helft van vorig jaar flink minder winst geboekt. Het Nederlandse verzekeringsconcern kampte met tegenwind van ongunstige marktomstandigheden. Ook ging het resultaat omlaag door een eerder aangekondigde juridische schikking in de Verenigde Staten en een boekverlies op de verkoop van Amerikaanse levensherverzekeringsactiviteiten.

De winst kelderde tot 253 miljoen euro, van bijna 1,5 miljard euro in de tweede helft van het voorgaande jaar. De resultaten worden wel enigszins vertekend door een forse eenmalige meevaller in de vergelijkbare periode van 2017. Die had te maken met de Amerikaanse belastingverlagingen.

Het onderliggende resultaat zakte met 8 procent tot ruim 1 miljard euro, vooral door lagere resultaten bij de pensioenactiviteiten in de VS. De zogeheten overige lasten bedroegen alles bij elkaar 581 miljoen euro. Hierin zijn de schikkingskosten en het boekverlies meegenomen.