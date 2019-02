Winstval Cosun door slecht suikerbietenjaar

Voedingsmiddelenbedrijf Cosun, het bedrijf achter onder meer suikerproducent Suiker Unie, heeft een teleurstellend jaar achter de rug. Niet alleen de oogst van Nederlandse bietentelers viel door de lange droge zomer tegen, ook de daling van de gemiddelde suikerprijs zette het resultaat onder druk. Al met al verdampte de winst van de onderneming.

De totale omzet van Cosun daalde van 2,1 miljard euro naar ruim 2 miljard euro. Onder de streep hield Cosun 1 miljoen euro over. Dat was een jaar eerder nog 75 miljoen euro. Het bedrijf keert 14 miljoen euro toeslag aan zijn leden uit. Dat bedrag was een jaar eerder 96 miljoen euro.

De eerdere afschaffing van een Europees quotum leidde in 2017 al tot een forse stijging van de suikerproductie. Dit vertaalde zich vorig jaar terug in de laagste suikerprijs in tien jaar tijd. Door alle problemen belandde Suiker Unie in de rode cijfers.

Bij Aviko liet de droge zomer ook zijn sporen na. De mindere aardappeloogst zorgde voor prijsdruk. De Europese fritesbedrijven en de vlokken- en granulaatdivisie Aviko Rixona deden het volgens Cosun wel prima. De winstgevendheid bij Aviko bleef op peil.