‘Nederlands pensioenvermogen gedaald in 2018’

Het Nederlandse pensioenvermogen is vorig jaar gedaald, na een recordstijging in 2017. De ontwikkeling is in lijn met andere landen, waar het pensioenvermogen in het moeilijke beleggingsjaar 2018 ook omlaag ging. Dat meldt consultancybedrijf Willis Tower Watson op basis van zijn jaarlijkse internationale pensioenonderzoek.

Het gezamenlijke vermogen van Nederlandse pensioenfondsen daalde met 6,9 procent tot 1517 miljard dollar. Een deel van de daling is toe te schrijven aan de wisselkoers tussen de euro en de dollar. In euro’s was de daling 2,6 procent.

Nederland blijft overigens met afstand koploper wanneer het pensioenvermogen wordt afgezet tegen het bruto binnenlands product (bbp). Als percentage van het bbp heeft Nederland een pensioenvermogen van 167 procent. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2008. Nederland wordt gevolgd door Australië (131 procent) en Zwitserland (126 procent).