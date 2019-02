Nikkei eindigt week flink lager

De Japanse effectenbeurs is vrijdag met een stevig verlies geëindigd. Beleggers verwerkten de overwegend lagere slotstanden op Wall Street, waar een onverwachte daling van de winkelverkopen zorgde voor koersdruk. Tevens werd gelet op de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China, die in Peking worden voortgezet.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, ging 1,1 procent lager het weekeinde in op 20.900,63 punten, maar klom deze week zo’n 2,7 procent door de hoop op een handelsdeal. Japan Display zakte 2,7 procent, na een eerdere koersduikeling van ruim 9 procent. De toeleverancier aan iPhone-maker Apple verwacht in het lopende boekjaar het vijfde jaarverlies op rij te lijden. De financiële bedrijven werden ook van de hand gedaan. De verzekeraars T&D Holdings en Dai-ichi Life Holdings verloren tot 4,7 procent.

Elders in het Verre Oosten lieten de meeste beurzen eveneens stevige verliezen zien. In Shanghai noteerde de beurs tussentijds 0,9 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong raakte 1,8 procent kwijt. De Kospi in Seoul leverde 1,3 procent in. De Zuid-Koreaanse zwaargewichten Samsung en SK Hynix verloren 2,8 procent en 4,3 procent. In Sydney sloot de All Ordinaries 0,1 procent hoger onder aanvoering van de oliebedrijven.