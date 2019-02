Tata start proef sms-je bij grafietuitstoot

Tata Steel in IJmuiden begint volgende week met een proef waarbij het staalbedrijf een sms-bericht verstuurt als er grafiet is vrijgekomen. De bedoeling ervan is om inwoners van het nabijgelegen Wijk aan Zee, dat al vele jaren last heeft van de grafietuitstoot, sneller te informeren. Zij kunnen zich aanmelden via de website van het concern.

,,We willen met deze service onze buren proactief informeren. We weten dat dit de fysieke overlast niet wegneemt, maar ook daar werken we hard aan”, aldus Hans van den Berg, directeur bij Tata Steel IJmuiden. ,,Een nadrukkelijke wens van de inwoners van Wijk aan Zee is snellere informatievoorziening van Tata Steel in het geval van mogelijke overlast. Dit begrijpen wij heel goed en daarom starten we nu deze proef.”

Als er sprake is van grafietuitstoot en zuidelijke wind, dan ontvangen de deelnemers een sms.