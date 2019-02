AEX-index blijft dicht bij huis

De AEX-index in Amsterdam is maandag vrijwel gelijk aan de slotstand van voor het weekend de handel uitgegaan. Elders in Europa bleven graadmeters ook dicht bij huis. Beleggers namen een wat afwachtende houding aan in aanloop naar de voortzetting van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China. Verdere richting uit de Verenigde Staten ontbrak. Vanwege President’s Day blijven de aandelenbeurzen in New York maandag dicht.

De AEX-index sloot de sessie nagenoeg vlak op 539,63 punten. De MidKap won 0,7 procent tot 748,75 punten. De beursgraadmeter in Frankfurt eindigde ook vlak. Parijs won 0,3 procent en Londen leverde op zijn beurt 0,3 procent in.

Kabel- en telecomconcer Altice Europe was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 4,5 procent. Informatie- en dataleverancier RELX sloot de rij met een verlies van 1,5 procent. In de MidKap was maritiem dienstverlener Boskalis het best presterende fonds met een winst van 4,3 procent. Chipbedrijf BE Semiconductor (min 1,8 procent) stond onderaan.