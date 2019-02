Banken moeten gegevens gaan delen

Nederlandse banken zijn voortaan verplicht om andere bedrijven, bijvoorbeeld techreuzen als Google, Facebook en Apple, toegang te verlenen tot de betaalrekening van hun klanten. Daarvoor moet een consument dan wel expliciet toestemming hebben gegeven. Ook moeten die andere partijen beschikken over de vereiste vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB).

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelt dat consumenten hierdoor meer keuze krijgen in hoe zij kunnen betalen aan de kassa en online. Afrekenen zou bijvoorbeeld ook kunnen via derde partijen die een app of wallet aanbieden. Ook kunnen consumenten een bedrijf toegang geven tot de informatie op hun betaalrekening om een digitaal huishoudboekje te maken.

Nederland voerde dinsdag de Europese betaalrichtlijn PSD2 in, ruim een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was . De richtlijn moet een grote vernieuwingsslag in de financiƫle sector teweegbrengen. Maar er was in Nederland veel discussie over het regelen van het toezicht hierop. Vandaar dat het proces in Den Haag erg traag verliep.

Ook kwam de bankensector in een negatief daglicht met betrekking tot PSD2. In 2017 deden inspecteurs van de Europese Commissie invallen bij onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), omdat de sector zich zou verzetten tegen de nieuwe concurrentie. Later zeiden banken dat ze juist veel nieuwe kansen zien.