‘Swedbank mogelijk onderdeel witwasschandaal’

Swedbank, een van de grootste banken van Zweden, is mogelijk ook betrokken bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank. In bijna tien jaar tijd hebben voor ongeveer 5,8 miljard dollar aan verdachte transacties plaatsgevonden rond Swedbank. Mogelijk gaat het om crimineel geld uit de Baltische staten en Rusland.

De Zweedse televisiezender SVT dook vijf maanden lang in vertrouwelijke documenten over transacties tussen Danske en Swedbank. Vorig jaar werd bekend dat Danske, de grootste bank van Denemarken, van 2007 tot en met 2014 miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen had verwerkt. Het zou onder meer om crimineel geld uit Rusland zijn gegaan dat via de dochteronderneming in Estland werd witgewassen. Er lopen nog meerdere onderzoeken naar Danske.

Swedbank laat weten niet inhoudelijk op de verdachtmakingen in Zweedse media te kunnen reageren. Dat heeft volgens de bank deels met bankgeheim te maken maar ook met Zweedse regels die het verbieden om derden te informeren over rapportages aan de financiƫle opsporingsdiensten. Wel herhaalt Swedbank vertrouwen te hebben in zijn interne systemen die witwaspraktijken moeten voorkomen.