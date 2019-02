Wall Street blijft dicht bij huis

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine plussen aan de handelssessie begonnen. Beleggers zoeken naar richting nu handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten deze week een vervolg krijgen in Washington. Verder wordt er uitgekeken naar de notulen die de Federal Reserve publiceert. Op het bedrijvenfront kwam navigatiespecialist Garmin met cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 25.907 punten. De brede S&P 500 ging ook 0,1 procent omhoog tot 2781 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 7498 punten.

Vorige week gaven zowel Chinese als Amerikaanse handelsdelegaties hoog op over de vooruitgang bij onderhandelingen in Peking over het conflict tussen de twee economische kemphanen. Het optimisme zorgde voor duidelijke winsten op Wall Street.

Navigatiespecialist Garmin maakte goede sier met zijn vierdekwartaalcijfers en werd in de eerste handelsminuten bijna 12 procent hoger gezet. De branchegenoot van TomTom voerde de omzet en winst op, ondanks sterk teruglopende opbrengsten van de autotak.

Supermarktreus Walmart stond na enkele minuten handel 0,5 lager. De beoogde overname van de Britse supermarktketen Sainsbury’s door Walmart-dochter Asda stuit op een aantal bezwaren van de mededingingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk. De marktwaakhond vreest dat verminderde concurrentie tot hogere prijzen leidt en betwijfelt of de afstoting van filialen die zorgen kan wegnemen.