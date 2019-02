Heijmans onderuit op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een kleine winst geopend. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers bleven hopen op een positief verloop van de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak ging Heijmans onderuit na een handelsbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na de openingsbel 0,1 procent in de plus op 540,47 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 760,38 punten. De beursgraadmeter in Londen zakte 0,3 procent. Parijs bleef vlak en Frankfurt klom 0,3 procent.

Bij de kleinere bedrijven raakte Heijmans ruim 7 procent kwijt. De bouwer keert over het afgelopen jaar geen dividend uit, omdat het zijn balans verder wil versterken. Voor dit jaar voorziet het bedrijf een vergelijkbare omzet als in 2018.

RELX won 0,8 procent bij de hoofdfondsen. De informatieleverancier heeft het voorbije jaar naar eigen zeggen wederom records in de boeken gezet. Het bedrijf kondigde tevens aan dit jaar voor 600 miljoen pond eigen aandelen in te kopen.