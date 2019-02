Lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de handel begonnen. Beleggers verwerken onder meer tegenvallende macro-economische cijfers. Op Wall Street wordt verder vooral gewacht op nieuws over de voortgang van het handelsoverleg tussen de Verenigde Staten en China.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 25.901 punten. De brede S&P 500 ging 0,3 procent omlaag naar 2777 punten. Schermenbeurs Nasdaq verloor ook 0,3 procent, tot 7468 punten. De orders voor Amerikaanse goederen vielen lager uit dan verwacht in december, wat kan duiden op een vertraging van de Amerikaanse economie.

Het handelsoverleg begint volgens ingewijden zijn vruchten af te werpen. De Chinese en de Amerikaanse delegaties werken naar verluidt aan meerdere overeenkomsten die de basis moeten vormen voor een handelsakkoord. Verder zal de Chinese vicepremier Liu He vrijdag de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten.

Sportmerk Nike leverde in de eerste handelsminuten 1 procent in. Basketbalster Zion Williamson, die sportschoenen van Nike aan had, liep op een tamelijk opmerkelijke manier een knieblessure op. In de eerste seconden van een wedstrijd gleed zijn voet uit op de vloer, waardoor zijn Nike-sportschoen uit elkaar viel.

Domino’s Pizza maakte daarnaast een uitglijder van dik 7 procent vanwege een tegenvallend handelsbericht. Avis Bugdet Group schoot na het openen van de boeken juist meer dan 11 procent omhoog.