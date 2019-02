RELX en Heijmans uitschieters op beurs

Informatieleverancier RELX was donderdag een grote winnaar op de beurs in Amsterdam vanwege goed ontvangen resultaten. Bouwer Heijmans ging juist flink onderuit. Het algehele sentiment bij beleggers was gemengd. De markten waren vooral in afwachting van de uitkomsten van het Amerikaans-Chinese handelsoverleg.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent hoger op 540,57 punten. De MidKap won ook 0,1 procent, tot 762,38 punten. Parijs sloot vlak en Frankfurt klom 0,2 procent. De beursgraadmeter in Londen zakte 0,8 procent.

RELX was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van bijna 5 procent. De informatieleverancier heeft het voorbije jaar naar eigen zeggen wederom records in de boeken gezet. Het bedrijf kondigde tevens aan voor 600 miljoen pond eigen aandelen in te kopen.

Bij de kleinere bedrijven raakte Heijmans meer dan 9 procent kwijt. De bouwer keert over het afgelopen jaar geen dividend uit, omdat het zijn balans verder wil versterken. Voor dit jaar voorziet het bedrijf een vergelijkbare omzet als in 2018.

Elders in Europa was Swedbank een grote verliezer, met een min van dik 9 procent in Stockholm. Het Zweedse financiële concern heeft accountants- en adviesbureau EY ingehuurd om onderzoek te doen naar mogelijke betrokkenheid van de Zweden bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank.

Danske Bank zelf zakte ruim 4 procent in Kopenhagen. Ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC doet nu onderzoek naar de witwaspraktijken. In de Deense hoofdstad stelden verder de resultaten van containerrederij A.P. Møller-Maersk Group (min 9,6 procent) teleur

In Parijs vielen een besparingsplan en de resultaten van de Franse producent van buizen en voertuigonderdelen Vallourec (plus 24,2 procent) in de smaak. In Londen werd het Britse nutsbedrijf Centrica bijna 12 procent lager gezet na tegenvallende vooruitzichten.

De euro was 1,1333 dollar waard, tegen 1,1362 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 56,95 dollar. Brent steeg 0,1 procent in prijs tot 67,12 dollar per vat.