‘VW vreest miljardenstrop door tarieven VS’

Automaker Volkswagen vreest dat hogere importtarieven door de Verenigde Staten het bedrijf miljarden kan gaan kosten. Topman Herbert Diess bevestigde tegen de Britse zakenkrant Financial Times de conclusie van onderzoeksbureau Evercore ISI, die stelde dat VW in het ergste geval een extra kostenpost van 2,5 miljard euro te wachten staat.

Diess noemde de dreigende tariefverhoging in de Verenigde Staten de grootste zorg voor Europese automakers dit jaar. De VS dreigen het importtarief voor in Europa geproduceerde auto’s te verhogen naar 25 procent. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft eerder al haar zorgen geuit in de richting van haar Amerikaanse collega Donald Trump. Die dreigde met importtarieven als er geen handelsovereenkomst wordt gesloten met de EU.

Volgens Diess helpen de dreigende tarieven ook niet bij het creĆ«ren van politieke stabiliteit. Zeker met het oog ook op de aanstaande brexit. ,,Het wordt weer spannend”, aldus Diess. ,,En de auto-industrie alleen kan het niet alleen oplossen.”