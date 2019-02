Autoassemblage stuwt resultaten VDL Groep

VDL Groep heeft 2018 afgesloten met fors meer winst en een flink hogere omzet. Vooral met het in elkaar zetten van auto’s verdiende het Eindhovense familiebedrijf fors meer geld. Ook de divisie Toeleveringen boekte een aanzienlijke groei. De busdivisie zag de omzet dalen en ook bij de tak Eindproducten bleven de opbrengsten achter. Voor dit jaar rekent VDL op mindere resultaten.

Met de assemblage van auto’s verdiende VDL vorig jaar bijna 3,7 miljard euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 28 procent. De totale omzet van het bedrijf steeg tot bijna 6 miljard euro, tegen ruim 5 miljard euro een jaar eerder. Onder de streep resteerde 178 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 153 miljoen euro.

Volgens het bedrijf is 2018 een inspannend jaar geweest voor onderdeel VDL Nedcar, waarbij ruim 200.000 auto’s van het type BMW X1 en Mini werden gebouwd. Het was voor VDL de vierde keer in de geschiedenis dat er meer dan 200.000 auto’s van de band rolden. Al langer was bekend dat VDL dit jaar minder auto’s voor BMW in elkaar gaat zetten. Het bedrijf nam daarom al afscheid van ruim duizend tijdelijke arbeidskrachten.

Bij de busdivisie was sprake van 7 procent minder omzet tot 445 miljoen euro. Het aantal afgeleverde grote bussen bleef nagenoeg gelijk. De orderportefeuille zit daarbij voller dan een jaar eerder. Bij Toeleveringen was sprake van 16 procent omzetgroei tot ruim 1,3 miljard euro. Eindproducten sloot 2018 af met 4 procent minder omzet tot 541 miljoen euro.

Behalve de mindere prestatie in de automarkt zorgen ook zaken als de brexit en aanhoudende handelsspanningen en daaraan gekoppelde importtarieven voor onzekerheden. Volgens VDL heeft 2019 twee gezichten. Exclusief Nedcar is namelijk sprake van stijgende orderportefeuilles.

VDL rekent voor heel 2019 op een omzet van 5,7 miljard euro. Het bedrijf zegt circa 165 miljoen euro te investeren in machines, processen, panden en verdere digitalisering.