Kraft Heinz keldert op Wall Street

De euro was 1,1331 dollar waard, tegen 1,1343 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 57,18 dollar. Brent kostte 0,1 procent minder op 67,00 dollar per vat.

Mijnbouwbedrijf Newmont werd 3 procent hoger gezet. Het Canadese bedrijf Barrick Gold zou een vijandig overnamebod op de onderneming overwegen. Chipconcern Intel noteerde verder een plus van ruim 2 procent. Analisten van Morgan Stanley lieten zich positief uit over het concern en verhoogden het advies.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent in de plus op 26.031,81 punten. De brede S&P 500 ging 0,6 procent omhoog naar 2792,67 punten en schermenbeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 7527,55 punten.

Kraft Heinz is vrijdag zwaar onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers hebben het Amerikaanse levensmiddelenconcern meer dan een kwart lager gezet, omdat het bedrijf plotseling met een miljardenafschrijving op de proppen is gekomen. Het algehele sentiment op Wall Street was wel positief.

