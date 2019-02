Nikkei sluit positieve week lager af

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met een klein verlies gesloten. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar tegenvallende cijfers over de Amerikaanse economie zorgden voor een negatieve stemming. De verliezen bleven echter beperkt dankzij positieve signalen over de handelsonderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China.

De toonaangevende Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 0,2 procent lager het weekeinde in op 21.425,51 punten. De hoofdindex won deze week zo’n 2,5 procent. De financiĆ«le bedrijven werden van de hand gedaan na de recente sterke koerswinsten in de sector. Mitsubishi UFJ Financial Group en Sumitomo Mitsui Financial Group verloren 1,2 en 0,8 procent. Het Japanse effectenhuis Nomura zakte 1,6 procent. Ook de transportbedrijven Mitsui OSK Lines en Kawasaki Kisen gingen in de verkoop met minnen van 2,4 en 4,9 procent.

De andere beursgraadmeters in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds vlak en de beurs in Shanghai steeg 0,9 procent. Met nog een week te gaan tot de deadline van 1 maart lijken de gesprekken tussen de VS en China hun vruchten af te werpen. De Chinese vicepremier Liu He zal vrijdag de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten. De Kospi in Seoul sloot nagenoeg vlak en de All Ordinaries in Sydney sloot de week 0,5 procent hoger af.