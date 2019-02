Koolmees: werknemer bloedt voor AOW op 66 jaar

Een bevriezing van de AOW-leeftijd op 66 jaar heeft grote financiële gevolgen voor de pensioenfondsen. Om dat te kunnen betalen moet de pensioenpremie fors omhoog, ten koste van de loonruimte van werknemers.

Dat zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken in de De Telegraaf. Volgens hem is een verhoging met 10 tot 15 procent is daarvoor noodzakelijk. Als de pensioenleeftijd op 66 jaar zou blijven staan dan ,,moeten ofwel de premies fors omhoog ofwel de pensioenambities fors naar beneden.”

Dat de vakbondseis de schatkist miljarden kost, was al bekend. Maar Koolmees vindt dat er te weinig aandacht voor is dat ook werkgevers en werknemers zelf flink moeten bloeden hiervoor.