Vier partijen overwegen overname Intertoys

Vier partijen hebben belangstelling om winkels van speelgoedketen Intertoys over te nemen en een doorstart te maken. Een van de partijen is een groep van ruim honderd franchisenemers van de keten. Curator Joris Lensink van De Vos & Partners bevestigde hiermee berichtgeving van die strekking in de Telegraaf en NRC. Wie de drie andere geïnteresseerden zijn, wil hij nog niet zeggen.

De partijen kunnen zondag tot middernacht een onvoorwaardelijk bod doen, aldus de curator. Maandagochtend wordt duidelijk wie definitief in de race zijn. De bewindvoerders gaan maandag om de tafel met de directie en de aandeelhouders. Volgens Lensink is de groep franchisers ,,een leuke partij, maar ook een moeilijk te organiseren partij”. Volgens hem is het een kwestie van dagen voor duidelijk wordt wat de toekomst van de winkels is.

Intertoys vroeg ruim anderhalve week geleden uitstel van betaling aan. Woensdag vroegen de bewindvoerders de rechter dat om te zetten in faillissement. Het bedrijf kampt naar eigen zeggen met aanhoudende zware marktomstandigheden. Naast de toenemende concurrentiedruk van webwinkels snoepten ook andere winkels als Kruidvat en Action klanten af van de keten. Initiatieven om het tij te keren hebben niet geholpen.

Concreet betekent het faillissement dat het bedrijf uitstaande schulden van voor de datum van het faillissement niet zal betalen. Bij Intertoys werken 3200 werknemers verdeeld over 286 winkels en twee distributiecentra. Voor hen is collectief ontslag aangevraagd. Ook het servicekantoor in Amsterdam valt onder het faillissement. Het bankroet geldt niet voor de winkels van ruim honderd franchisenemers in Nederland.

Naast Lensink is ook Jasper Berkenbosch van advocatenkantoor Jones Day als curator betrokken bij het faillissement.