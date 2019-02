Swatch klaagt over smartwatches Samsung

Horlogemaker Swatch heeft een klacht ingediend over elektronicaconcern Samsung. Volgens het Zwitserse bedrijf bieden de Zuid-Koreanen bepaalde achtergronddesigns aan waarmee klanten een smartwatch precies kunnen laten lijken op een horloge van Swatch. Daarmee zou inbreuk gemaakt worden op bepaalde designrechten.

Het gaat om zogeheten smartwatch-faces. Sommige daarvan lijken zoveel op de horloges van merken als Longines, Omega, Swatch en Tissot, dat ze van een afstandje bijna niet van die echte ‘traditionele’ horloges zijn te onderscheiden.

Swatch benadrukt in de klacht dat zijn designs al decennia oud zijn en dit zomaar kopiĆ«ren zou daarom niet moeten mogen. De Zwitsers willen de zaak in New York voor de rechter brengen en spreken onder meer van ,,oneerlijke concurrentie” en ,,oneerlijke handelspraktijken”. Samsung heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd.