CNV blij met KLM-initiatief kabinet

CNV is blij met het kabinetsinitiatief om een belang te nemen in Air France-KLM. Daarmee zet de regering een ,,stevig raster rond werkgelegenheid”, aldus de vakbond, die ook spreekt van een opmerkelijke stap.

Voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen spreekt van een krachtig signaal aan de Franse overheid en aan de 30.000 werknemers van KLM. Ook stipt Fortuin het belang voor Schiphol aan. ,,Ik zeg niets over of Schiphol mag groeien of niet. Maar wel over de importantie van een vinger in de pap als het om zulke grote economische krachten gaat.”

Fortuin stelt dat het kabinet eerder wel eens vanaf de zijlijn bleef toekijken tot dat dingen ,,zichzelf oplossen”. Nu wordt er volgens hem een streep in het zand getrokken.