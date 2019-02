EU-hof vernietigt schorsing Letse bankpreses

Het Europees Hof van Justitie vernietigt de schorsing van de president van de centrale bank van Letland. Ilmārs Rimšēvičs werd in februari vorig jaar door de Letse autoriteiten uit zijn ambt gezet op verdenking van corruptie maar Letland heeft daarvoor geen bewijs, oordeelt het Hof.

De zaak was door Rimšēvičs en de Europese Centrale Bank (ECB) in Luxemburg aangespannen. Sinds het Baltische land in 2014 de euro invoerde, zit Rimšēvičs vanwege zijn functie ook in het bestuur van de ECB. Rimšēvičs mag het land niet uit. Volgens de ECB kan hij zijn werk in het ECB-bestuur niet uitvoeren, waardoor de normale besluitvormingsprocedures van de ECB worden gehinderd.

Het Hof wijst er in zijn uitspraak op dat het zich niet mengt in het besluit van de Letten om een onderzoek in te stellen naar mogelijke strafbare feiten door een gouverneur of het besluit hem in het belang van het onderzoek tijdelijk te schorsen. Maar dat kan alleen als er voldoende bewijs voor de zaak is en dat heeft Letland niet aan het EU-hof kunnen voorleggen.

Rimšēvičs heeft eerder gezegd dat wraakzuchtige Letse banken achter de aantijgingen zitten. Om lid te mogen worden van de eurozone heeft Rimšēvičs hard opgetreden tegen witwaspraktijken bij banken in het land.