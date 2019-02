Minnen op afwachtend Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met minnen aan de nieuwe handelssessie begonnen. Beleggers doen rustig aan bij een gebrek aan nieuwe ontwikkelingen rond de handelsvete tussen China en de Verenigde Staten. Verder zijn de ogen gericht op Fed-voorzitter Jerome Powell. Het hoofd van de koepel van centrale banken praat dinsdag en woensdag het Amerikaanse Congres bij over het monetaire beleid.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent lager op 25.989 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2790 punten en technologiegraadmeter Nasdaq stond 0,3 procent lager op 7532 punten.

Home Depot verloor 3,5 procent aan beurswaarde. ’s Werelds grootste keten van bouwmarkten kwam met minder dan verwachte resultaten op de proppen.

Automaker Tesla verloor 3,2 procent. Volgens beurstoezichthouder SEC heeft topman Elon Musk recent de voorwaarden van de vorig jaar gesloten schikking geschonden. Musk ging destijds in de fout door via Twitter te melden dat hij het bedrijf van de beurs wilde halen. Nu kwam hij via datzelfde sociale medium met een foutief bericht over productieprognoses.