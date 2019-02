OCI hoogvlieger op Beursplein 5

De AEX-index op de beurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine winst de handel uitgegaan. Ook de meeste andere Europese aandelenbeurzen deden uiteindelijk een stap voorwaarts. Op Beursplein 5 viel de koerssprong van kunstmestproducent en chemiebedrijf OCI op. De cijfers van het Egyptische bedrijf waren beter dan verwacht. De aandacht van beleggers ging verder onder meer uit naar nieuwe brexitperikelen.

De hoofdindex aan het Damrak sloot uiteindelijk 0,1 procent hoger op 543,18 punten. De MidKap steeg onder aanvoering van OCI met 0,9 procent tot 784,36 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent. Londen sloot 0,5 procent lager. De Britse premier Theresa May wil het Lagerhuis zeggenschap geven over mogelijk brexit-uitstel. Volgens Britse media probeert ze zo een regeringscrisis te voorkomen.

OCI won bijna 6 procent. De kunstmestproducent heeft zijn opbrengsten vorig jaar stevig opgevoerd en wist het verlies terug te dringen. Ook maakte OCI bekend de handen ineen te slaan met Nouryon en Gasunie voor de productie van ‘groene’ methanol.

In de AEX-index was speciaalchemiebedrijf DSM de sterkste stijger met een winst van 1,2 procent. Biotechnologiebedrijf Galapagos sloot de rij met een verlies van 2,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Sif 6,7 procent. De funderingsspecialist heeft een herfinancieringsovereenkomst gesloten ter waarde van in totaal 350 miljoen euro.

PSA Peugeot Citro├źn verloor 2,9 procent na cijfers. De Franse autogroep wil minder afhankelijk worden van Europa en gaat opnieuw auto’s verkopen in Noord-Amerika. Het Duitse chemiebedrijf BASF kwam met hogere verwachtingen voor het huidige jaar en steeg 4,3 procent in Frankfurt.

In Londen was er onder meer belangstelling voor Marks & Spencer, dat 3,2 procent won. De Britse winkelketen praat met internetsupermarkt Ocado over een mogelijke samenwerking. De Britse bank Standard Chartered verloor 0,6 procent na cijfers.

De euro was 1,1378 dollar waard, tegen 1,1348 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 55,77 dollar. Brent kostte 0,9 procent meer op 65,35 dollar per vat.