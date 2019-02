‘Progressie in zoektocht doorstart Intertoys’

De curatoren van Intertoys zijn met één partij in vergevorderde onderhandelingen over een doorstart. In het voorstel dat wordt besproken kunnen zo’n 150 van de 300 filialen van de bankroete speelgoedketen openblijven. Daarmee zouden dan 1200 tot 1300 van de 3100 banen behouden blijven.

De curatoren verwachten later deze week met meer nieuws naar buiten te komen. Volgens hen lopen er ook nog gesprekken met enkele andere geïnteresseerde partijen, maar die willen met een beperkter deel van Intertoys verder. Overigens zijn er in Nederland ook nog ruim 100 franchisevestigingen van Intertoys. Die vallen buiten het faillissement en kunnen dus sowieso openblijven.

Intertoys ging onlangs failliet. Het bedrijf kampte naar eigen zeggen met aanhoudende zware marktomstandigheden. Naast de toenemende concurrentiedruk van webwinkels snoepten ook andere winkels als Kruidvat en Action klanten af van de keten.