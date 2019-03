‘Belang in AF-KLM is volgens Europese regels’

Het belang dat de Nederlandse staat nam in luchtvaartcombinatie Air France-KLM druist niet in tegen Europese regels. Volgens Eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager is de transactie namelijk gedaan onder voorwaarden die ook voor private investeerders geldt.

Volgens Vestager staat het overheden vrij om investeringen tegen marktcondities te doen. ,,Het belangrijkste is dat je je gedraagt als een marktpartij”, aldus de Eurocommissaris. Ze zei wel dat Brussel altijd bevreesd is als overheden belastinggeld gebruiken, wat voor private partijen logischerwijs niet mogelijk is.

Nederland maakte onlangs bekend een belang van 14 procent in Air France-KLM te hebben genomen. Daarmee wil het kabinet er beter verzekerd van zijn dat de Nederlandse belangen zoals die van KLM en Schiphol beter worden beschermd.