FNV: nieuwe acties bij PostNL in de maak

Vakbond FNV begint volgende week aan een nieuwe ronde acties bij post- en pakketbezorger PostNL. De bond is het niet eens met het cao-akkoord dat het bedrijf onlangs sloot met drie andere vakbonden, CNV, BVPP en VHP2. Wat voor soort acties er komen, hangt nog af van overleg met leden.

FNV wil de hevigheid van de acties geleidelijk opvoeren, laat onderhandelaar Ger Deleij weten. Als PostNL niet opnieuw om de tafel wil, sluit hij werkonderbrekingen niet uit. ,,We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat PostNL tot inkeer komt. Als daar meer druk voor nodig is, zullen we die opvoeren.’’

Deleij rekent erop dat ook een aantal leden van de andere drie betrokken bonden nieuwe acties steunen. Uit een eigen peiling onder PostNL-werknemers concludeerde de vakbond dat een meerderheid niets ziet in het recente cao-akkoord.

PostNL en de drie andere bonden spraken af dat werknemers er tussen 1 januari 2019 en maart 2020 met 3 procent op vooruit gaan. FNV vond dat een ,,aanfluiting’’ en eist over dit jaar alleen al een loonsverhoging van 5 procent.