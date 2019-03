Huawei-topvrouw mogelijk uitgeleverd aan VS

Meng Wanzhou, de financiële topvrouw van het Chinese elektronicabedrijf Huawei, wordt mogelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Canadese regering ging vrijdag akkoord met een uitleveringszaak tegen de vrouw.

Meng Wanzhou werd eind vorig jaar in Vancouver aangehouden op verdenking van onder meer bankfraude, het tegenwerken van justitie en samenzwering om handelsgeheimen te stelen van telecombedrijf T-Mobile. Ze werd op borgtocht vrijgelaten, maar moest een enkelband dragen en haar paspoort inleveren bij de Canadese autoriteiten. Ze wordt in de VS ook wordt verdacht van het schenden van de Amerikaanse sancties tegen Iran.

Door de zaak liepen de spanningen tussen China en de VS flink op. Peking zei eerder het proces oneerlijk en immoreel te vinden. De kwestie werpt mogelijk een schaduw over de handelsgesprekken tussen China en de VS. Volgens ingewijden naderden de partijen juist een akkoord.