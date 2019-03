Meer stroom opgewekt uit zonne-energie

Het gebruik van zonnepanelen wordt steeds belangrijker bij de opwekking van groene stroom. De hoeveelheid elektriciteit uit zonneschijn steeg sterker dan die uit andere groene bronnen zoals wind, biomassa of waterkracht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zonne-energie zorgde voor bijna 18 procent van de groene stroomproductie in 2018. Een jaar eerder was dat nog op 13 procent. Er is dan ook 40 procent meer stroom opgewekt met zonneschijn vergeleken met een jaar eerder. Deze stijging kwam grotendeels door een toename in het aantal installaties van zonnepanelen op daken en zonneweiden.

In totaal wekte Nederland 8 procent meer elektriciteit op uit hernieuwbare bronnen vergeleken met 2017. Windenergie bleef de belangrijkste bron.

Volgens het CBS kwam 15 procent van de elektriciteit in Nederland vorig jaar uit hernieuwbare bronnen. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldde afgelopen maand op basis van meest recente cijfers dat Nederland van alle EU-landen het verst is verwijderd van de doelstelling op het vlak van hernieuwbare energie.