Zakelijke dienstverlening groeit verder

De zakelijke dienstverlening is in de laatste drie maanden van 2018 onverminderd doorgegroeid. Ook IT-dienstverleners voerden in het vierde kwartaal hun omzet op, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zakelijk dienstverleners behaalden een 8,4 procent hogere omzet dan een jaar eerder. Dat groeitempo is vergelijkbaar met voorgaande kwartalen. IT-bedrijven schakelden een tandje hoger en groeiden op jaarbasis met 8,5 procent, tegenover 7 procent in het voorgaande kwartaal.

Uitzendbureaus, schoonmaak- en hoveniersbedrijven waren de grootste groeiers in het vierde kwartaal. Ook ingenieursbureaus streken duidelijk meer omzet op dan een jaar eerder. Voor opinie- en marktonderzoekers was het een minder klinkend kwartaal. De omzet in deze branche bleef gelijk.