TUIfly vreest nieuwe chaos Duitse luchthavens

Duitse luchthavens moeten deze zomer opnieuw rekenen op chaotische taferelen. Dat zegt de topman van luchtvaartmaatschappij TUIfly, Oliver Lackmann, in een interview met de Duitse krant Tagesspiegel, dat maandag verschijnt.

,,We zien nu al dat de komende zomer een uitdaging gaat worden. Er zitten nog altijd knelpunten bij de luchtverkeersleiding en de logistiek op de luchthavens is problematisch, terwijl het aantal vluchten groeit”, aldus Lackmann. TUIfly heeft zelf extra capaciteit ingekocht, ook op het gebied van onderhoud. Maar factoren van buitenaf kunnen volgens hem veel roet in het eten gooien.

Naast de logistieke problemen en die bij de luchtverkeersleiding, had het Duitse luchtverkeer vorig jaar te kampen met stakingen en slecht weer. Dat leidde tot forse schadeclaims van reizigers, die hard zijn aangekomen bij maatschappijen die toch al lijden onder de verhevigde concurrentie en de dalende ticketprijzen.

De Duitse luchtvaartsector houdt eind deze maand in Hamburg een topontmoeting om te kijken wat er terecht is gekomen van eerder afgesproken maatregelen om een herhaling van de chaos van 2018 te voorkomen.