Adyen promoveert naar AEX-index

Betalingsdienstverlener Adyen promoveert van de MidKap naar de AEX-index van de beurs in Amsterdam. Adyen zal per maandag 18 maart een plekje krijgen in de hoofdindex op Beursplein 5. Dat is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext jaarlijks uitvoert.

Adyen heeft sinds juni vorig jaar een notering aan het Damrak. Ook chemicaliƫndistributeur IMCD zal worden opgenomen in de AEX. Kabel- en telecomconcern Altice Europe en verlichtingsbedrijf Signify komen te vervallen uit de AEX en gaan naar de lijst van middelgrote fondsen.

Fitnessketen Basic-Fit krijgt eveneens een plekje in de MidKap, terwijl groothandelaar Sligro uit de MidKap verdwijnt en wordt opgenomen in de graadmeter voor kleinere fondsen, de AScX. In de AScX wordt ook houtveredelaar Accsys opgenomen. Raambekleder Hunter Douglas vervalt uit de AScX.

De herweging door Euronext wordt bepaald aan de hand van de marktwaarde van een bedrijf en de verhandelbaarheid van een aandeel.