Codeshare tussen Air France-KLM en Virgin

Air France-KLM en Virgin Atlantic hebben hun eerste zogeheten codeshare-overeenkomst aangekondigd. De samenwerking moet het voor klanten gemakkelijker maken om vliegreizen over de Atlantische Oceaan samen te stellen, door vluchten te combineren die worden uitgevoerd door KLM, Air France, Virgin Atlantic en het Amerikaanse Delta.

De partijen willen later dit jaar een uitgebreidere joint venture aangaan. Als alle toezichthouders met de plannen instemmen, zetten de luchtvaartmaatschappijen dan een trans-Atlantisch samenwerkingsverband op ter waarde van 13 miljard dollar. Daarmee zijn 300 dagelijkse vluchten en meer dan 340 bestemmingen gemoeid.

Air France-KLM kondigde eerder aan voor 31 procent in te stappen bij Virgin. Daarmee wordt het bedrijf meteen de op een na grootste aandeelhouder in die maatschappij, na het Amerikaanse Delta Air Lines dat 49 procent in handen heeft. Het belang van miljardair Richard Branson in Virgin neemt af tot 20 procent. De Europese Commissie ging vorige maand akkoord met de deal.