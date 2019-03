Wall Street opent licht hoger

Verder blijven de fusies en overnames in de Amerikaanse goudsector voor nieuws zorgen. Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf Newmont Mining (plus 0,6 procent) verwierp het vijandige bod van de Canadese branchegenoot Barrick Gold (min 0,7 procent) en gaat door met de eerder aangekondigde fusie met het Canadese Goldcorp.

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag aan de handelssessie begonnen met kleine winsten. Geruchten dat de Verenigde Staten en China al eind maart een handelsakkoord ondertekenen, boden steun aan het sentiment. De twee delegaties zouden alleen nog elkaar moeten vinden in de manier waarop het schrappen van de Amerikaanse heffingen op Chinese goederen plaatsvindt.

