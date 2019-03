Meldpunt bonden bij distributiecentra Jumbo

Vakbonden FNV en CNV vrezen dat distributiewerkers van Jumbo druk ervaren van managers en teamleiders om te tekenen voor het eenzijdige arbeidsvoorwaardenpakket van het supermarktconcern. Om de zaak beter uit te zoeken hebben ze dinsdag een speciaal meldpunt geopend.

Het is al even onrustig bij Jumbo, dat vorig jaar besloot om eigen arbeidsvoorwaarden door te voeren in plaats van de cao. In tegenstelling tot een cao die meteen voor iedereen geldt, moet Jumbo volgens de wet alle werknemers apart langs met een formulier om een handtekening op te halen.

Maar dat gaat niet zonder slag of stoot, blijkt uit de signalen die de bonden krijgen. Personeel zou klagen over de dwingende wijze waarop managers en teamleiders van Jumbo werknemers benaderen.

Jumbo vindt het jammer dat met name FNV bij een deel van de medewerkers verwachtingen wekt die zij volgens Jumbo onmogelijk waar kan maken. Daarmee zou alleen maar onrust worden gestookt, staat in een verklaring die het bedrijf eerder deze week naar buiten bracht. ,,Dit is niet in het belang van onze medewerkers. De cao komt namelijk niet meer terug”, aldus Jumbo.