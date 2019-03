Raad van State niet overtuigd van telecomplan

De Raad van State is niet overtuigd van een nieuw wetsvoorstel over het voorkomen van ongewenste overnames in de telecomsector. Volgens het adviesorgaan van de regering is er in het plan nog veel onduidelijk. Daarom had het voorstel in de huidige vorm beter nog niet naar de Tweede Kamer gestuurd kunnen worden.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) deed dat dinsdag wel. Ze wil overnames in de telecomsector kunnen tegenhouden of ongedaan maken als de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. ,,Internet, dataverkeer en telefonie kunnen inmiddels worden gezien als basisbehoefte”, aldus Keijzer.

Maar het wetsvoorstel bevat volgens de Raad alleen een opsomming van vaag omschreven omstandigheden waarin ondernemingen zich in Den Haag moeten melden en waarbij de overheid vervolgens een verbod kan uitvaardigen. Dit leidt tot veel onzekerheid, staat in een advies over het voorstel. Ook heeft de Raad twijfels over de effectiviteit van de gekozen benadering. Verder zou het voorstel vragen kunnen oproepen over bijvoorbeeld de bescherming van het eigendomsrecht binnen de Europese Unie.