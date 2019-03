Uitleveringszaak Huawei-topvrouw in mei

Pas in mei wordt beslist over een uitlevering van financieel directeur Meng Wanzhou van het Chinese elektronicabedrijf Huawei naar de Verenigde Staten. Dat besliste een Canadese rechter woensdag tijdens een korte zitting. Mengs advocaat sprak daarbij de angst uit dat de Chinese inzet is van een politiek spel.

Meng werd begin december door Canada gearresteerd op verzoek van de Verenigde Staten. Dat land verwijt Meng en Huawei dat ze sancties tegen Iran hebben geschonden, maar zowel de financiƫle topvrouw als het bedrijf ontkent dat.

Eerder deze week maakte Meng al bekend Canada te willen aanklagen. Bij haar arrestatie zouden haar rechten geschonden zijn omdat ze onder meer ondervraagd werd zonder advocaten. De arrestatie van Meng leidde tot een diplomatieke strijd tussen Canada en China. Het Aziatische land arresteerde sindsdien verscheidene Canadezen.