Aanhoudende vraag naar vliegreizen begin 2019

De wereldwijde vraag naar vliegreizen is de eerste maand van het jaar fors gestegen. Volgens luchtvaartassociatie IATA ging het om de snelste groei in zes maanden tijd. Topman Alexandre de Juniac van IATA sprak van een bemoedigend begin van het jaar.

Het aantal door passagiers gevlogen kilometers nam in januari met 6,5 procent toe ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Daarbij steeg de capaciteit met 6,4 procent. Dat zorgde er al met al voor dat vliegtuigen in doorsnee iets voller zaten dan een jaar eerder. Gemiddeld was 79,6 procent van de stoelen aan boord bezet.

De Juniac zei dat er een gezonde vraag naar vliegtickets is, maar ook dat er signalen zijn dat de sector mogelijk tegenwind kan ondervinden in de nasleep van de afkoelende wereldeconomie. Dat doet volgens de IATA-baas onder meer het vertrouwen van zakelijke reizigers geen goed.