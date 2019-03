Banken onderuit op beurzen Europa

De Europese beurzen zijn donderdag met verliezen de handel uitgegaan. Vooral bankaandelen gingen over een breed front omlaag. De Europese Centrale Bank (ECB) maakte bekend de rente voorlopig ongemoeid te laten. Dat is doorgaans minder goed nieuws voor de winstgevendheid van financiële fondsen. Verder lijkt het nieuwe pakket voor goedkope leningen aan banken minder aantrekkelijk te zijn dan de huidige regeling.

De AEX-index in Amsterdam sloot uiteindelijk met een verlies van 0,4 procent op 536,68 punten. De MidKap raakte 1,2 procent kwijt tot 763,96 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in.

ING en ABN AMRO stonden met minnen tot 2,6 procent bij de sterkste dalers in de AEX. In Parijs stonden Société Générale en BNP Paribas in de onderste regionen van de leidende CAC40-index. In Frankfurt deed onder meer Deutsche Bank een flinke stap terug, terwijl in Brussel KBC duidelijk een jasje uitdeed.

De ECB houdt de rente tot zeker het einde van dit jaar op het huidige, zeer lage niveau. Daarmee reageert de centrale bank op de duidelijke signalen van een afzwakkende Europese economische groei. De ramingen voor de economische groei en de inflatie werden verder neerwaarts bijgesteld.

De AEX werd aangevoerd door telecombedrijf KPN. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij. Boskalis was hekkensluiter bij de middelgrote bedrijven op het Damrak met een min van 7,4 procent. De baggeraar en maritiem dienstverlener boekte meer omzet in 2018, maar leed een nettoverlies vanwege een grote last voor een ingreep in zijn transportvloot. Ook de verwachtingen voor dit jaar zijn volgens kenners erg voorzichtig.

Biotechnologiebedrijf Pharming zette de eerste jaarwinst in de boeken, maar werd desondanks 3,4 procent lager gezet. Pharming wordt door kenners als een interessante overnamekandidaat gezien. Topman Sijmen de Vries verklaarde echter dat als er interessante toenaderingen waren geweest, die zouden zijn gemeld.

De euro noteerde op 1,1220 dollar, tegen 1,1316 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,8 procent tot 56,68 dollar. Brent kostte 0,4 procent meer op 66,25 dollar per vat.