EU-landen wijzen nieuwe witwaslijst af

De EU-lidstaten wijzen unaniem een ontwerplijst af met 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering. De Europese Commissie had de zwarte lijst vorige maand geactualiseerd, maar de lidstaten zeggen donderdag in een verklaring de lijst niet te kunnen steunen.

De witwaslijst wordt sinds 2015 gebruikt door banken, die volgens de EU-witwasrichtlijn verplicht zijn transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit de landen op de lijst zijn betrokken, extra te controleren. EU-commissaris Vera Jourova (Justitie) voegde twaalf nieuwe landen toe, waaronder Saoedi-Arabië, Amerikaans Samoa, Panama en Nigeria. Vijf landen werden eraf gehaald, waaronder Bosnië en Herzegovina, terwijl oude bekenden als Iran, Noord-Korea, Irak en Afghanistan bleven staan.

In een verklaring stellen de lidstaten dat de lijst niet ,,tijdens een transparant en flexibel proces’’ tot stand is gekomen, waarbij de betrokken landen actief zijn aangemoedigd om actie te ondernemen en hun recht op wederhoor is gerespecteerd.