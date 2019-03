EU-regels beperken ‘groenwassen’ beleggingen

Er komen Europese regels die het risico beperken van het ‘groenwassen’ van financiële producten en diensten, die als duurzaam of milieuvriendelijk worden aangeboden terwijl ze dat niet zijn. De nieuwe verordening verplicht institutionele beleggers, zoals vermogensbeheerders of verzekeringsmaatschappijen, openbaar te maken wat de sociale en milieueffecten van hun investeringen zijn. De regels moeten leiden tot verduurzaming van de financiële sector.

Dat zijn de EU-lidstaten en het Europees Parlement overeengekomen. Volgens EU-parlementariër Paul Tang (PvdA) vereisen de nieuwe regels een mentaliteitsverandering bij grote beleggers. ,,Ze verplichten instellingen verder te kijken dan naar winst en rendement alleen. Investeren in een duurzame en rechtvaardige samenleving is ook de verantwoordelijkheid van de mannen en vrouwen van het grote geld. De transparantieregels maken het daarbij gemakkelijker voor beleggers om te investeren in duurzame projecten.’’