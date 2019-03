Fastned bouwt snellaadstations in Zwitserland

Fastned gaat in Zwitserland twintig snellaadstations bouwen. De stations komen langs de nationale snelwegen, verspreid over het hele land. Fastned investeert gemiddeld een half miljoen euro per station.

Het Nederlandse snellaadbedrijf krijgt een contract voor een periode van dertig jaar voor het uitbaten van de locaties. Het contract is afgesloten met de Zwitserse autoriteit die verantwoordelijk is voor de wegeninfrastructuur en particulier wegtransport, het Bundesamt für Strassen. Het project ging in totaal om honderd snellaadstations, die zijn uitbesteed aan Fastned en vier andere, lokale partijen.

Fastned had begin maart 88 laadstations operationeel in Duitsland en Nederland. De onderneming streeft naar een Europees netwerk van 1000 laadstations.