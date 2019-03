Nikkei zet verliesreeks voort

De Japanse aandelenbeurs is donderdag opnieuw met verlies geëindigd. Beleggers bleven voorzichtig in afwachting van meer nieuws over de onderhandelingen over een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Verder werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag wordt bekendgemaakt.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot 0,7 procent lager op 21.456,01 punten. Het was de derde verliesbeurt op rij. De Japanse bank Mizuho Financial Group daalde 1,5 procent na een verlaging van de winstverwachting. De Japanse chipbedrijven stonden ook onder druk na de flinke koersverliezen onder de Amerikaanse branchegenoten. Chiptester Advantest zakte 2,5 procent en chipmachinemaker Tokyo Electron verloor 3 procent.

Renesas Electronics kelderde bijna 15 procent. De chipmaker wil de productie in zes productiefaciliteiten in Japan dit jaar tot twee maanden stilleggen vanwege een verdere afname van de Chinese vraag.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent lager na de recente sterke opmars. Beleggers verwerkten het nieuws dat het Chinese telecomconcern Huawei de Amerikaanse overheid heeft aangeklaagd vanwege het verbod voor federale agentschappen om Huawei-apparatuur en diensten aan te schaffen.

De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,7 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,5 procent. Samsung won 0,9 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern liet in een reactie weten geen bod te overwegen op de Nederlandse chipmaker NXP. De All Ordinaries in Sydney hield het hoofd boven water en eindigde 0,3 procent in de plus.