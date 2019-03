Toezeggingen bij EU om films op zender Sky

De grote filmstudio’s Walt Disney, NBC Universal, Sony Pictures en Warner Bros en de Britse zender Sky UK hebben toezeggingen gedaan bij de Europese Commissie rond verboden afspraken over het bekijken van films op betaaltelevisie van Sky. Daarmee komt een einde aan de zaak, volgens Brussel.

De commissie meldde de kwestie in 2015. Door de afspraken hadden uitsluitend kijkers in Groot-Brittanniƫ en Ierland toegang tot de filmbetaaldienst van Sky UK. De contracten beletten dat consumenten elders in de Europese Unie de betaalzender via satelliet of online konden kijken. Brussel vermoedde dat de afspraken indruisten tegen Europese regels die concurrentie moeten bevorderen. Europese consumenten willen de betaalzenders van hun keuze kunnen bekijken, waar zij zich ook bevinden in de EU, stelde de commissie.

De partijen hebben nu aangegeven dat deze clausules in de contracten met Sky niet meer worden meegenomen. Ook zullen de filmstudio’s uit Hollywood geen dergelijke afspraken maken met andere zenders in de EU.