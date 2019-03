Uitleg aanpak Italië overtuigt Hoekstra niet

Nederland vindt nog altijd dat Italië te makkelijk is weggekomen met een begroting voor 2019 waardoor de staatsschuld van het land verder oploopt. De Europese Commissie heeft geprobeerd uit te leggen waarom zij geen strafprocedure is begonnen. Maar die extra toelichting, die niet openbaar mag worden gemaakt, heeft het kabinet niet overtuigd.

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) schrijft dat aan de Tweede Kamer. Hij concludeert ook na de uitleg uit Brussel ,,dat het gerechtvaardigd was geweest” als Italië wél zou zijn aangepakt in een zogenoemde buitensporigtekortprocedure. De huidige begroting biedt volgens de minister namelijk geen zicht op verlaging van de staatsschuld, die nu al ruim twee keer zo hoog is als toegestaan volgens de regels van het stabiliteits- en groeipact.