Deel olie-industrie in de ban bij Noren

Het Noorse staatsinvesteringsfonds moet uit beleggingen in exploratie- en productiebedrijven in de olie- en gasindustrie stappen. Maar geld steken in de grote oliereuzen blijft een optie, zo heeft de regering in Oslo besloten. Zogeheten ‘geïntegreerde’ bedrijven vallen buiten de ban.

De maatregel is bedoeld om het grootste staatsfonds ter wereld minder kwetsbaar te maken voor schommelingen in de olieprijzen. Die zouden straks zomaar permanent omlaag kunnen gaan onder druk van klimaatrisico’s en de toenemende populariteit van hernieuwbare energie.

Noorwegen krijgt al jaren veel geld binnen door olie- en gaswinning in de Noordzee. Met die opbrengsten is het land gaan beleggen. De Noren zitten in duizenden beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Zo hebben ze miljarden geïnvesteerd in Shell.

De financiële markten reageerden direct op het nieuws. Het aandeel Shell op de beurs in Amsterdam ging vrijdag tussentijds zo’n 2 procent omlaag.