‘Impact sluiting Nuon-centrale verstrekkend’

De beslissing van het kabinet om de kolencentrale van Nuon aan de Hemweg in Amsterdam vijf jaar eerder dan afgesproken te sluiten heeft verstrekkende gevolgen. En dan met name voor het personeel. Dat zegt Nuon in een reactie op het kabinetsbesluit om de centrale volgend jaar al op slot te draaien. Geruchten over het eerder dichtgooien van de centrale deden eerder al de ronde.

Nuon heeft naar eigen zeggen de nodige investeringen gedaan om de centrale tot sluiting eind 2024 veilig te kunnen laten draaien. Ook personeel van de Hemwegcentrale hield er rekening mee dat het nog zeker vijf jaar zekerheid van werk en inkomen had. ,,Het kabinet heeft hier vertrouwen gewekt, maar komt daar nu op terug”, hekelt Alexander van Ofwegen, directeur Productie en verantwoordelijk voor de Hemweg-8 centrale, het besluit.

Hij benadrukt dat de centrale dicht kan als er een ,,faire compensatie” tegenover staat. Verder vindt hij dat het personeel een goede begeleiding naar nieuw werk moet krijgen. Bij de centrale werken circa tweehonderd werknemers.